Britse rechters vernietigen vonnis onterecht veroordeelde postkantoorhouders

Tientallen medewerkers van postkantoren in het Verenigd Koninkrijk zijn alsnog vrijgesproken van diefstal en fraude in wat wordt genoemd de grootste gerechtelijke dwaling uit de Britse geschiedenis. Een aantal van hen heeft onterecht in de gevangenis gezeten.

39 eerder veroordeelde postmedewerkers zijn vrijgesproken door de commissie die onderzoek doet naar gerechtelijke fouten. In 22 andere gevallen is nog geen uitspraak gedaan.

Premier Boris Johnson heeft verheugd gereageerd op het vonnis van de rechters. Hij sprak van verschrikkelijk onrecht dat een verwoestend effect op de slachtoffers heeft gehad.

Postmaster

Veel postkantoren in het Verenigd Koninkrijk worden gedreven door een postmaster, een postdirecteur. De problemen begonnen in 1999, toen het postbedrijf Post Office landelijk een nieuw computerprogramma introduceerde, Horizon genaamd.

Al vanaf de introductie waren er problemen met dat systeem, ontwikkeld door het Japanse bedrijf Fujitsu. Daardoor leek het soms alsof er geld uit de kas van het postkantoor was verdwenen. Daarbij ging het om aanzienlijke bedragen.

Post Office stelde de postdirecteuren daarvoor verantwoordelijk en stapte naar de rechter. In 736 gevallen werden medewerkers veroordeeld, waarbij bewijs werd gebruikt op basis van het omstreden computerprogramma.

Overheen gewalst

Rechter Holroyde zei in een toelichting op het vonnis dat Post Office wist dat er serieuze twijfels waren over de betrouwbaarheid van Horizon en dat het bedrijf daar onderzoek naar had moeten doen. In plaats daarvan hield Post Office vol dat Horizon stabiel en betrouwbaar was. Het bedrijf "walste met succes over elke (assisistent)-postdirecteur heen die de nauwkeurigheid ervan in twijfel trok".

Enkele medewerkers werden veroordeeld tot soms jarenlange gevangenisstraffen. Anderen werden na hun veroordeling door hun omgeving met de nek aangekeken, verloren hun baan en kregen vanwege hun strafblad vaak geen nieuwe kans.

Een aantal veroordeelden liet het er niet bij zitten en probeerde in civiele zaken het ongelijk van Post Office te bewijzen. Dat leidde tot jarenlang voortslepende juridische gevechten en uiteindelijk dus tot succes.

Post Office heeft het boetekleed aangetrokken. Topman Read erkende dat "de fouten uit het verleden veel pijn hebben veroorzaakt". Hij zei dat er compensatie moet komen die "overeenkomt met wat is gebeurd".