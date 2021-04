Start meivakantie: 'Afgelegen plekjes in de natuur meest populair'

In delen van het land begint vandaag de meivakantie. Hoewel vanaf komende woensdag terrassen en winkels weer onder voorwaarden open mogen, blijven pretparken, musea, restaurants en bioscopen dicht en zijn evenementen, feesten en grote bijeenkomsten niet toegestaan. Wat is er dan nog wél te doen in de meivakantie?

Vakantieparken en campings zagen afgelopen maand een flinke toename van de boekingen nadat het kabinet had aangekondigd dat versoepeling van de lockdownmaatregelen nog even op zich zou laten wachten. "Blijf in de meivakantie in Nederland", klonk de oproep van het kabinet. Daar hebben Nederlanders massaal gehoor aan gegeven.

Zwembaden dicht

"De meivakantie is heel goed geboekt. Dat is van oudsher al een populaire vakantie, maar vanwege corona nog meer", zegt Jeanette ten Kate, woordvoerder van Landal GreenParks. Dat de subtropische zwemparadijzen, de grote publiekstrekkers van Landal, gesloten blijven, houdt vakantiegangers niet tegen. "Mensen willen nu vooral weg. Huisjes in de natuur, vooral de afgelegen plekjes zijn het meest populair nu."

"Hoe verder weg, hoe beter", ziet ook Warner de Weerd, woordvoerder van Europarcs. "Het zijn vooral de kleine gezinswoningen die hard gaan. De grote groepswoningen lopen niet bepaald hard, maar ja, dat is ook niet coronaproof." Komende week is 80 procent van de Europarcs-huisjes bezet, de week daarna mogelijk nog meer: "Deze Pasen zaten we op 90 procent bezettingsgraad. Met nu nog een week te gaan, kan het zijn dat we dat in mei ook weer halen."

Lastminutes

Met name accommodaties aan de kust, in het Vechtdal, op de Veluwe en in Zuid-Limburg zijn populair, ziet Hiswa-Recron, belangenorganisatie voor recreatiebedrijven. "Bungalows en parken zitten sneller vol omdat ze weersbestendiger zijn. Maar ook de campings doen het goed. Zodra het weer een stukje beter wordt, heb je kans op een lastminute run op campings."

Mochten de temperaturen stijgen, dan is varen ook een optie. "Ga zeilen, ga het water op", zegt Paul Michiel, eigenaar van jachtverhuurbedrijf en zeilschool Tip Top Sailing. "Dat kan prima voor een week of midweek." Hij ziet dat de belangstelling voor varen sinds de corona-uitbraak explosief is toegenomen. "Zeilen wordt gezien als sport en daarom mogen we, ondanks de beperkingen, ook weer zeilcursussen geven."