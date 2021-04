Grote grazers in Oostvaardersplassen zonder vergunning afgeschoten

In de Oostvaardersplassen zijn konikpaarden en heckrunderen afgeschoten zonder dat daarvoor de juiste papieren waren geregeld. Omroep Flevoland meldt dat de provincie voor het afschieten een aparte opdracht had moeten geven aan Staatsbosbeheer, maar uit stukken van de Omgevingsdienst OFGV blijkt dat dat niet is gebeurd.

Begin dit jaar werd de kwestie aangekaart door stichting Stamina, die zich inzet voor de dieren in natuurgebieden. Volgens de stichting is er geen goede juridische basis voor het afschieten van de paarden en runderen. In afwachting van een oordeel van de Omgevingsdienst van de provincie werd het afschieten stopgezet.

Verantwoordelijk gedeputeerde Smelik zei in februari dat de papieren wel degelijk goed geregeld waren, maar moet daar van terugkomen nu blijkt dat Staatsbosbeheer in overtreding was.

Edelherten

Het afgelopen half jaar zijn zeker 150 konikpaarden en tientallen heckrunderen afgemaakt. In het provinciehuis worden de papieren nu alsnog geregeld, zodat er na het broedseizoen weer dieren kunnen worden afgemaakt.

Het doodschieten van edelherten ging afgelopen winter gewoon door, omdat daarvoor andere regels gelden. Vorige winter lag het afschieten van edelherten eveneens lange tijd stil, omdat de rechtbank vond dat het beleid niet goed was onderbouwd. De Raad van State draaide het verbod terug.

Te weinig eten

Het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen leidt de afgelopen jaren tot emotionele discussies. De populaties in het gebied werden steeds groter en met name in de winter was er niet altijd genoeg eten voor de dieren. Twistpunt was onder meer of de dieren wel of niet moeten worden bijgevoerd.

Staatsbosbeheer bepaalde vorig jaar dat er in het gebied ruimte is voor zo'n 1100 grote grazers. Daarbij gaat het om vijfhonderd edelherten en zeshonderd runderen en paarden.