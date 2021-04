Kinderrechters luiden noodklok over situatie jeugdzorg Zeeland

Kinderrechters van de rechtbank Zeeland-West Brabant maken zich zorgen over de jeugdzorg in Zeeland. Volgens de rechters is het punt bereikt dat er geen jeugdzorgaanbieder meer is om de gedwongen hulpverlening van kwetsbare kinderen en gezinnen op zich te nemen.

In Nederland kan de overheid ingrijpen in de opvoedsituatie: kwetsbare kinderen en gezinnen krijgen dan gedwongen hulp. Als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. "Dat er nu in Zeeland geen jeugdzorgaanbieder in staat is om deze gedwongen hulpverlening op zich te nemen, is volgens de kinderrechters dan ook zeer schrijnend", meldt de rechtbank Zeeland-West Brabant.

De rechtbank zegt dat dat een gevolg is van de onduidelijkheid over het voortbestaan van jeugdzorgorganisatie Intervence. Daarnaast raakte Briedis Jeugdbeschermers uit Zoetermeer vorige week zijn keurmerk voor jeugdbescherming kwijt. Die jeugdorganisatie stond 75 Zeeuwse gezinnen bij en was in de race om een groot deel van de dossiers van Intervence over te nemen, meldt Omroep Zeeland.

Toekomst Intervence

Sinds december is er onzekerheid over de toekomst van Intervence. Alle dertien Zeeuwse gemeenten besloten eind vorig jaar het contract met de jeugdzorgorganisatie op te zeggen. Het was de bedoeling dat de medewerkers en de begeleiding van de gezinnen werden verdeeld over drie andere jeugdbeschermingsorganisaties.

Maar dat plan leidde tot onrust onder personeel en gezinnen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid uitten hun zorgen over het plan, dat onvoldoende uitgewerkt zou zijn. Zij zetten er een streep doorheen.

Op aandringen van demissionair minister Dekker zijn de gemeenten vervolgens gaan kijken naar een ander scenario. Op dit moment bekijken de gemeenten of een overname van heel Intervence door een grotere organisatie mogelijk is, namelijk Jeugdbescherming west uit Den Haag. De komende maanden moeten de gemeenten beslissen of de overname doorgaat.

Problemen in de jeugdzorg

Eerder deze week schetsten ook instellingen als de IGJ, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving het beeld dat er een gebrek is aan jeugdbeschermers en dat kinderen en gezinnen met lange wachtlijsten te maken hebben.

Vandaag werd bekend dat het kabinet ruim 600 miljoen euro extra vrijmaakt om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Met het geld kunnen gemeenten de wachttijden in de jeugd-ggz aanpakken en kan de crisiscapaciteit worden uitgebreid.