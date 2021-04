Niet langer testen en winkelen: Duitse stad Tübingen staakt proef

'Winkelen heeft nauwelijks effect'

Uitgerekend gisteren waren voor het eerst enkele onafhankelijke onderzoeksresultaten bekendgemaakt van het testproject in de Zuid-Duitse stad. Een team van de universiteit van Mainz heeft een statistische analyse gemaakt van het effect dat de proef met testen en winkelen in Tübingen had op de gemiddelde besmettingscijfers per week. Daarin blijken nauwelijks opzienbarende zaken naar voren te komen. Dat zou erop kunnen duiden dat het openen van horeca en cultuur voor mensen die getest zijn niet direct leidt tot pieken of dalen in het aantal besmettingen.

Wel zijn er door het vele testen in het stadscentrum meer positieve gevallen ontdekt die anders onopgemerkt waren gebleven. In die zin is het project volgens de onderzoekers misschien wel een beetje slachtoffer van zijn eigen succes geworden. Hun advies luidt dan ook om de studie onder strenge voorwaarden voort te zetten, om zo nog betere data te verzamelen. Maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten.