Slob: overleg over ehbo-lessen op scholen

Minister Slob gaat met het Rode Kruis praten over mogelijkheden om leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis bij te brengen over eerste hulp bij ongelukken. Hij zei dat in een debat over een 'burgerinitiatief' van onder meer het Rode Kruis.

De hulporganisatie pleit ervoor om op middelbare scholen ehbo-lessen verplicht te stellen.

Algemeen directeur Van Schaik van het Rode Kruis benadrukte in de Kamer dat scholen een goede plek zijn om 'levensreddende' kennis op te doen. Ze zei dat er buiten het ziekenhuis elke dag veertig reanimaties per dag zijn, maar dat maar een op de zes jongeren de vaardigheden daarvoor bezit: "Na een ongeval telt iedere minuut en iedereen wil snel worden geholpen. Durven handelen vraagt om kennis van eerste hulp en het vertrouwen om dit toe te passen.'

Volgens haar is drie uur cursus in de hele middelbare schooltijd genoeg. Van Schaik wees erop dat in veel andere landen ehbo op scholen al verplicht is.

Slob: Scholen hebben hun handen vol

Slob heeft begrip voor het pleidooi, maar hij is tegen een verplichting. Hij zei dat er al veel van het onderwijs wordt gevraagd en dat scholen hun handen vol hebben. Bovendien moeten ze nog allerlei achterstanden wegwerken die zei hebben opgelopen door de coronacrisis.

"Als je iets toevoegt aan het curriculum, vraagt het toch iets van het onderwijs en dat is een extra belasting. Denk er niet te makkelijk over", zei hij. Maar als scholen zelf ehbo-lessen willen, is het kabinet bereid te onderzoeken hoe dat het beste kan. Het gaat dan om het ondersteunen van de scholen zonder dat het ten koste gaat van de 'basisopdracht'.

Een Kamermeerderheid steunt hem. Een deel van de Kamer voelt ook wel voor een verplichting, maar ook bij veel Kamerleden bestaat vrees dat scholen dan te zwaar worden belast.