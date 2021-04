Verdachte steekpartij azc Echt eerder betrokken bij ander incident

De 24-jarige bewoner van het azc in Echt die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij daar, was vorige week betrokken bij een ander incident. Dat zegt burgemeester Hessels tegen 1Limburg.

Volgens de burgemeester ging het om een minder ernstig incident, maar hij kon niet zeggen wat zich precies heeft voorgedaan. De politie kan dat niet bevestigen. "Hij zou vandaag overgebracht worden naar een beveiligd azc in Hoogeveen", zegt burgemeester Hessels van Echt-Susteren tegen de NOS.

Volgens de burgemeester gebruikte de man vorige week ook geweld tegeneen medebewoner. Bewoners van het azc zeggen dat het om geweld tegen zijn vrouw ging.

Burgemeester Hessels had gisteravond nog contact met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers over het steekincident. De man begon rond 22.15 uur wild om zich heen te steken. "Er is geen lijn te trekken op wie hij het gemunt zou hebben", zegt Hessels. "Niets wijst op een gerichte actie, maar dat moet worden onderzocht." Het is niet bekend wat de aanleiding was voor het geweld. "Niets wees erop dat hij dit zou doen", aldus de burgemeester.

Zeven mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Onder de gewonden zijn mannen en vrouwen. Het is nog niet duidelijk hoe de twee ernstig gewonden er aan toe zijn. De burgemeester kon nog niets zeggen over de identiteit van alle slachtoffers.

Alle gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht: