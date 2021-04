'Kans op betalingsproblemen neemt bij grootste groep bedrijven toe'

Bij bedrijven met vier of minder werknemers neemt het risico op wanbetaling toe, zegt databedrijf Experian op basis van een inventarisatie van de eerste maanden van dit jaar.

93 procent van alle bedrijven in Nederland heeft vier of minder werknemers. Volgens Experian is het risico voor kleine bedrijven in de sectoren die geraakt zijn door de pandemie in vergelijking met eerdere kwartalen toegenomen.

Experian wijst erop dat die ondernemingen vaak afhankelijk zijn van overheidssteun, die op termijn wordt afgebouwd.

Problemen reisbranche nemen toe

Nog steeds verwacht het databedrijf in de horeca de meeste betalingsproblemen, maar het ziet ook een stijging in de kunst, bij culturele ondernemingen en bij financiële dienstverleners. Het hardst nemen de risico's toe bij reisbedrijven, die er naar verwachting van Experian het langst over zullen doen om te herstellen van de gevolgen van de pandemie.

Daarbij speelt mee dat landen op verschillende momenten in en uit de lockdowns gaan. Daardoor kunnen er langer reisbeperkingen voor reizigers zijn, ook als die in Nederland zijn opgeheven.