Verdachte broers in zaak-Lotte voor het eerst voor de rechter

Advocaat Hans Speijdel van de oudste broer wil dat het jeugdrecht wordt toegepast. "Hoe je het ook wendt of keert: toen dit gebeurde was mijn cliënt minderjarig", zegt hij. Speijdel wijst op het grote verschil in straf. "Bij een volwassene heb je het bij doodslag al snel over 14 jaar gevangenisstraf. Bij een jeugdige verdachte is dit maximaal 2 jaar."

De broers worden verdacht van moord of doodslag en een poging het lichaam te laten verdwijnen. Ze zijn de afgelopen weken psychisch onderzocht en geobserveerd. Dit onderzoek is nog gaande.

Relatie met Lotte

Volgens RTV Oost hebben beide broers een relatie gehad met het slachtoffer. Onafhankelijk van elkaar, maar met een kort tijdsbestek ertussen. Ze zouden daardoor met z'n drieën in een slepende ruzie verwikkeld zijn geraakt.

Ze spraken op 10 januari af bij het industrieterrein, waar ze vermoedelijk een woordenwisseling kregen die uit de hand liep. In de worsteling zou Lotte tegen de grond zijn geduwd. Wat zich daarna heeft afgespeeld, is onduidelijk. Ondanks uitgebreid forensisch onderzoek is het niet gelukt de doodsoorzaak vast te stellen. Waarschijnlijk is de tiener door verdrinking om het leven is gekomen, meldt RTV Oost op basis van bronnen.

Behalve de twee broers werd destijds ook de vader aangehouden. Hij hoeft vandaag niet voor de rechter te verschijnen, maar hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte in de zaak.