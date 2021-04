OM legt Baudet 95 euro boete op voor overtreden coronaregels in Urk

Het Openbaar Ministerie heeft Forum voor Democratie-leider Baudet een boete van 95 euro gegeven omdat hij op 23 februari tijdens een manifestatie in Urk de coronaregels heeft overtreden. 95 euro is de standaardboete voor deze overtreding.

Aanleiding voor de boete zijn beelden die Baudet zelf deelde op zijn Twitter-account. Daarop is te zien hoe hij de anderhalvemeterregel overtrad en te dicht bij omstanders kwam. Ook werden er handen geschud en at hij een visje in een restaurant waar veel tafeltjes bezet waren.