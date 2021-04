Wekdienst 22/4: Van Dissel praat Kamer bij • Virtuele klimaattop wereldleiders

Ander nieuws uit de nacht:

Advies: registreer studieschuld bij BKR: de Autoriteit Financiële Markten wil zo voorkomen dat mensen een te hoge hypotheek krijgen en daardoor in de problemen komen.

Toezichthouder VS legt fabriek Janssen-vaccins stil vanwege gebrekkige hygiëne: Volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA is de hygiëne in de fabriek in Baltimore ver onder de maat, waardoor vaccins mogelijk zijn vervuild.

Zeven gewonden bij steekpartij in asielzoekerscentrum Echt, verdachte vast: een 24-jarige bewoner van het asielzoeker is opgepakt. De toedracht van de steekpartij is niet duidelijk. Tientallen bewoners, die het zagen gebeuren, krijgen psychische ondersteuning.

En dan nog even dit:

Een ziekenhuismedewerker in Italië is 15 jaar niet op zijn werk verschenen, met behoud van loon. In die tijd verdiende hij zo'n 540.000 euro. De inmiddels 66-jarige man is aangehouden wegens fraude, afpersing en machtsmisbruik, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Ook loopt er een onderzoek naar zes managers die van zijn absentie op de hoogte waren, maar nooit actie ondernamen.

De werknemer kreeg in 2005 een baan in het Ciacco-ziekenhuis in de regio Puglia. Vanaf dat moment is hij gestopt met werken, aldus de politie.

De arrestaties zijn het resultaat van een langdurig politieonderzoek naar verzuim en vermoedelijke fraude in de Italiaanse publieke sector.