Extra Nederlandse militairen al voor debat vertrokken naar Afghanistan

Zo'n tachtig Nederlandse militairen zijn gisteren al naar Afghanistan vertrokken, terwijl de Tweede Kamer pas vandaag over hun uitzending debatteert. Volgens demissionair minister Bijleveld moesten de militairen eerder vertrekken, omdat hun geplande vlucht van vandaag niet kon doorgaan.

Bijleveld schrijft in een Kamerbrief dat de vlucht op het laatste moment van een ander land geen toestemming kreeg om door het luchtruim te vliegen. "Er is samen met bondgenoten met de grootste spoed gezocht naar alternatieven, maar er waren geen andere vluchten of toestellen beschikbaar die de garantie konden bieden dat de militairen tijdig inzetgereed zouden zijn."

'Onvermijdelijk'

Volgens Bijleveld was er vanwege de veiligheid van de andere Nederlandse militairen in Afghanistan geen andere mogelijkheid dan het al gisteravond al laten vertrekken van de extra militairen. "Wij betreuren ten zeerste dat de militairen daardoor al in Afghanistan zijn voordat het debat over deze aanvullende inzet zal zijn afgerond", schrijft ze aan de Kamer.

Bijleveld benadrukt wel dat de militairen pas na het Kamerdebat van vandaag worden ingezet.

Oppositie wil opheldering

Vanuit de oppositie klinkt kritiek op het vervroegde vertrek van de Nederlanders richting Afghanistan. PvdA-Kamerlid Kati Piri noemt het op Twitter "Bizar, ongekend en ongehoord". En volgens haar heeft Bijleveld heel veel uit te leggen.

Volgens Jasper van Dijk van de SP wordt het parlement geschoffeerd: