Emmen waarschuwt wandelaars en hardlopers voor agressieve buizerd

In Emmen worden wandelaars en hardlopers gewaarschuwd voor een agressieve buizerd. De roofvogel beschermt zijn pasgeboren jongen en ziet voorbijgangers als een bedreiging.

Volgens de gemeente Emmen zit er in de omgeving van de Sluisvierweg en het Oranjekanaal een buizerdnest. "Een van deze buizerds vertoont agressief gedrag naar joggers", waarschuwt de gemeente. "Pas dus op als je hier langs komt. De buizerds kunnen nog tot in juni dit gedrag vertonen."

Buizerds vallen vaker mensen aan als zij te dicht in de buurt van het nest komen. Ook in eerdere jaren werden hardlopers in de omgeving van Emmen onaangenaam verrast door een buizerd, meldt RTV Drenthe.

Zo zijn in 2019 meerdere hardlopers aangevallen door de roofvogel. Een van de hardlopers zou daarbij lichtgewond zijn geraakt.