Toeslagouders: 'Elke keer worden we teruggeworpen in machteloosheid en frustratie'

Ook Hogenhuis kreeg deze maand een brief waarin stond dat hij afwezen is voor de schadevergoeding voor gedupeerde ouders. Eerder beloofde Van Huffelen alle gedupeerde ouders voor 1 mei 30.000 euro voor hun leed. Een kleine 25.000 ouders meldden zich voor de vergoeding.

Om te kijken of iedereen die zich gemeld heeft inderdaad een gedupeerde is, vindt er een beoordeling plaats door middel van een zogeheten 'lichte toets'. Daarbij wordt onder meer gekeken of kinderopvangtoeslag onterecht is teruggevorderd en of de aanvragers kinderen hebben, en dus aanspraak kunnen maken op de vergoeding.

Maar nu blijkt dus dat bij 1750 ouders deze beoordeling is misgegaan. "Ik voldoe aan alle punten in de brief", zegt Hogenhuis. Toen hij de Belastingdienst belde, kreeg hij te horen dat het mogelijk verkeerd is gegaan doordat hij de aanvraag voor compensatie heeft gedaan, terwijl de toeslag ruin tien jaar geleden is aangevraagd door iemand anders, namelijk zijn vrouw. "Dat is toch ongelofelijk. De Belastingdienst weet bijna meer van ons dan wijzelf. Die kunnen toch ook zien dat we getrouwd zijn en op hetzelfde adres wonen?"

Al langer signalen

Er kwamen al langer signalen binnen dat het opnieuw mis is gegaan in de toeslagenaffaire. De ombudsman van Rotterdam kreeg hier al een klacht over en ook advocaten zagen al dat hun cliënten dit soort brieven ontvingen.

Advocaat Remko Wijling zegt dat drie van de vijftien ouders die hij bijstaat zijn afgewezen. "Ik hoop dat de staatssecretaris haar nieuwe toezegging nakomt. Mijn cliënten zijn in paniek, omdat die brief zo onduidelijk is. Ik snap dat deze hersteloperatie met hobbels verloopt, maar zo'n brief is niet handig."