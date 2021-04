Honderden betogers gearresteerd bij pro-Navalny-bijeenkomsten in Rusland

De demonstraties begonnen rond 19.00 uur 's avonds. De grootste opkomst werd verwacht in Moskou en in Sint-Petersburg. In het centrum van Moskou verzamelden zich duizenden betogers. Navalny's team had hen gevraagd om net buiten de muren van het Kremlin te demonstreren, maar de politie wist dat met wegversperringen te voorkomen.

Politieblokkades

Navalny's woordvoerder Kira Jarmysj en een van zijn naaste medewerkers werden 's ochtends al in Moskou door de politie gearresteerd. Jarmysj wordt er volgens haar advocaat van beschuldigd een illegale bijeenkomst te hebben georganiseerd, meldt persbureau AP.

In Sint-Petersburg greep de politie in toen aanhangers van de oppositieleider naar de Hermitage oprukten. Daar stuitten de demonstranten op een politieblokkade. Hoeveel mensen er in totaal in Rusland aan de protesten hebben meegedaan is niet duidelijk.

De Navalny-aanhangers eisen de vrijlating van de Russische oppositieleider, die gevangen wordt gehouden in een strafkolonie. Ook willen ze dat hij de juiste medische zorg krijgt.

Volgens artsen is de Rus er momenteel slecht aan toe. Drie weken geleden ging hij in hongerstaking. Vorig jaar werd hij met het zenuwgas novitsjok vergiftigd - aangenomen wordt dat het Kremlin achter die aanval zat, maar president Poetin spreekt dit tegen.