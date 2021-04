Brussel komt met regels voor kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft voorstellen gepresenteerd om misbruik van kunstmatige intelligentie tegen te gaan. In de plannen wordt uitgelegd hoe bedrijven en overheden met deze AI-technologie moeten omgaan.

De commissie wil onder meer dat er strenge regels komen voor slimme computers die bijvoorbeeld asielaanvragen, examens en sollicitaties beoordelen. Verder wordt het overheden verboden om burgers met behulp van AI-systemen 'scores' te geven op basis van hun gedrag, zoals in China gebeurt.

De ontwikkelingen binnen de kunstmatige intelligentie gaan snel en juist daarom is het nodig dat de uitwassen worden aangepakt, aldus vicevoorzitter Vestager van de Europese Commissie. "We kunnen de weg plaveien voor ethische technologie in de hele wereld."

Vier categorieën

De commissie heeft de risico's van kunstmatige intelligentie gerangschikt in vier categorieën. Die variëren van "minimaal risico" (bijvoorbeeld spamfilters) tot "onaanvaardbare risico's", zoals speelgoed dat kinderen kan aanzetten tot gevaarlijk gedrag.

Vestagers collega-Eurocommissaris Breton (Interne Markt) benadrukte bij de presentatie van de plannen dat hij niet tegen kunstmatige intelligentie is, omdat de technologie "een immense belofte" bevat. Hij wil dan ook geld en energie steken in de ontwikkeling ervan.

De voorstellen van de Europese Commissie moeten nog worden beoordeeld door onder meer het Europees Parlement. De regels treden dan naar verwachting over een paar jaar in werking.