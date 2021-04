Na forse groei vorig jaar zit Netflix nu even in een dipje

Netflix is vorig kwartaal veel minder hard gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit de kwartaalcijfers die het bedrijf gisteravond presenteerde valt af te leiden dat het aantal nieuwe abonnees van de videodienst blijft steken onder de vier miljoen, dat is minder dan verwacht. Vorig jaar in het eerste kwartaal meldden zich nog ruim 15 miljoen nieuwe abonnees aan.

De resultaten zorgden nabeurs voor onrust onder beleggers. Het aandeel sloot bijna 8 procent in de min.

Niet onverwacht

Dat Netflix minder hard groeit komt niet als een verrassing, maar cijfers zijn wel minder gunstig dan waar het bedrijf zelf rekening mee had gehouden. Daarentegen stegen de omzet en winst wel sterk; deze laatste kwam uit boven de 1 miljard dollar.

Netflix had al gezegd er in 2020 waarschijnlijk zoveel abonnees bij zijn gekomen doordat mensen wereldwijd massaal thuiszaten vanwege de coronapandemie en daardoor, eerder dan ze zich misschien hadden voorgenomen, een abonnement namen. Ook kampen producties met vertraging vanwege de pandemie. Dit zorgt ervoor dat het aanbod, in de woorden van de videodienst, wat "lichter" is.

Het bedrijf verwacht het komend kwartaal nog minder hard te groeien, met zo'n een miljoen nieuwe abonnees. In 2016 was die groei voor het laatst zo laag in het tweede kwartaal.

Concurrentie

In een brief aan aandeelhouders zegt het bedrijf in de tweede helft van dit jaar een steviger groei te verwachten door nieuwe seizoenen van populaire series en nieuwe films.

Het afgelopen jaar kreeg de streamingdienst ook steeds nadrukkelijker te maken met concurrentie. Onder meer Disney+ wordt gezien als een belangrijke rivaal, en die wist ook een forse groei te behalen.