Meeste bewoners gevaccineerd, maar verpleeghuizen durven versoepelingen nog niet aan

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Nijmegen en Maastricht dat werd gedaan onder 76 verpleeghuizen, verspreid over de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Ze worden al bijna een jaar lang gevolgd.

In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en naar schatting 60 tot 70 procent van het personeel. Toch leidt dat niet automatisch tot het afschalen van de maatregelen. De onderzoekers zeggen dat het versoepelen van bezoekersregelingen goed zou zijn voor het welzijn van de bewoners.

Eenzaamheid onder bewoners

Verpleeghuisbewoners laten in het onderzoek weten dat de coronamaatregelen ertoe leiden dat ze zich eenzaam voelen. Sociaal contact met familie of andere bewoners wordt nog slechts beperkt toegestaan.

Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepeler regels invoeren als alle bewoners zijn ingeënt. Andere verzorgingshuizen hebben nog helemaal geen plan daarvoor gemaakt en een deel vindt dat in de huizen dezelfde regels moeten gelden als in de rest van het land.

Niet voorop lopen

Hoogleraar ouderenzorg in Maastricht Jan Hamers begrijpt de voorzichtigheid van de verpleeghuizen wel. "Het gaat om de meest kwetsbare mensen uit de samenleving, er werd tijdens de eerste golf geprobeerd om die infecties met man en macht buiten de deur te houden. Toen er uitbraken waren werd er vanuit de samenleving ook wel vrij heftig gereageerd: hoe hebben ze het kunnen laten gebeuren?", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus ze willen nu niet voorop lopen met versoepelen."

Toch pleit hij voor versoepelingen en ook het OMT adviseerde al dat versoepelingen mogelijk zijn bij een vaccinatiegraad van 80 procent. "Wachten tot iedereen gevaccineerd is, kan erg lang duren en is niet realistisch. Er zullen altijd bewoners zijn die niet gevaccineerd willen of kunnen worden, of daar net nieuw zijn komen wonen en nog geen prik hebben gehad."

Kleinkinderen weer op bezoek

Bij verpleeghuis Zorgkoepel Zuyderland in Zuid-Limburg zijn al wel een aantal versoepelingen doorgevoerd. Zo mogen de bewoners elkaar weer ontmoeten in het restaurant en hoeven negatief geteste of gevaccineerde bezoekers geen mondkapje meer te dragen. Daarnaast is ook de eenpersoonsbezoekregeling uitgebreid, waardoor kleinkinderen onder de twaalf weer met hun ouders mee op familiebezoek kunnen.

"Zo is de coronatijd een beetje makkelijker geworden en kunnen we met familie weer rond de tafel zitten, met zijn vieren. Dat voelt wel fijn.", vertelt verpleeghuisbewoner Bep Vernes in het NOS Radio 1 journaal. Haar man Harry Vernes vult aan: "Je bent weer met de kinderen in aanraking en de kleinkinderen komen ook weer langs. Dat vind ik leuk".

Veel van hun vrienden uit het verpleeghuis overleden het afgelopen jaar aan het coronavirus. Zelf raakten ze ook besmet, maar herstelden. "Als je zo dicht bij elkaar woont is dat bijna niet te voorkomen", denkt Bep.

Een mooie tijd

Het versoepelen van de regels was voor het bestuur van het verpleeghuis een spannende beslissing. "We hebben natuurlijk hele zware besmettingen gehad, en er zijn veel bewoners overleden. Door de vaccinaties zien we echt dat het aantal besmettingen drastisch naar beneden gaat", zegt Ageeth Bijl van Zorgkoepel Zuyderland.

Op de locatie waar het echtpaar Vernes woont, wonen 1350 mensen. Zo'n 98 procent heeft nu twee prikken gehad. "Op dit moment hebben we vier besmettingen, dat is een groot verschil met twee maanden geleden. Toen waren er honderd mensen besmet", zegt Bijl.

"We moeten nu ook versoepelen omdat deze oude mensen vaak maar kort bij ons wonen, en je wil juist in die laatste fase dat ze nog een hele mooie tijd hebben."