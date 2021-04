Oud-ambtenaar gemeente Bergen vervolgd voor corruptie

Het Openbaar Ministerie gaat een voormalige topambtenaar van de gemeente Bergen vervolgen voor ambtelijke corruptie. De 52-jarige man zou in 2006 een hypotheek hebben afgesloten bij een projectontwikkelaar die hij kende vanuit zijn functie.

Het OM ziet de lening als een dienst en een gift, omdat de ambtenaar financieel voordeel heeft gehad van deze hypotheek. Zo was er onder meer een lage rente afgesproken, schrijft NH Nieuws. De ambtenaar, Erik van H., had volgens het OM kunnen vermoeden dat de projectontwikkelaar iets van hem terug zou kunnen verlangen.

Projectontwikkelaar niet voor rechter

De betrokken projectontwikkelaar hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Hij werd verdacht van ambtelijke omkoping. De zaak tegen die inmiddels 83-jarige man is geseponeerd. Vanwege zijn gezondheid heeft het OM besloten de zaak af te doen met een betaling van 30.000 euro.

Er is overigens geen bewijs dat de projectontwikkelaar daadwerkelijk om gunsten heeft gevraagd.

Omstreden projecten

Van H. was een belangrijke ambtenaar die verantwoordelijk was voor veel grote - maar ook omstreden - projecten in de gemeente Bergen. Zo was hij betrokken bij de plannen voor de herinrichting van het centrum, de ontwikkeling van een sporthal en de fusielocatie van voetbalclubs in Egmond.

De ambtenaar is op staande voet ontslagen en meerdere aangiftes volgden. De Rijksrecherche deed onderzoek. Op basis van dat onderzoek heeft het OM nu besloten de man te vervolgen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.