Grote brand in Swifterbant legt bedrijf met mini-trekkers in de as

Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrijfsgebouw in Swifterbant in de as gelegd. In het pand stonden mini-trekkers opgeslagen. De brand is inmiddels onder controle.

Het vuur aan De Maalstroom werd even na 01.30 uur ontdekt. Bij de brand kwam veel rook vrij, schrijft Omroep Flevoland. De rookwolken trokken vooral langs Swifterbant, waardoor er weinig overlast was voor inwoners.

Verbrand materiaal

In de omgeving van het gebouw zijn verbrandingsresten neergekomen. Het gaat volgens de brandweer om ongevaarlijk materiaal, dat bij het restafval gegooid kan worden.

Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.