Weer massademonstraties in Rusland om Navalny? ‘We hebben geen tijd te verliezen’

Als het aan het team van Aleksej Navalny ligt, worden het de grootste protesten sinds de Russische Revolutie in 1917. Op de dag dat president Poetin zijn jaarlijkse toespraak in het parlement houdt, hopen zij in verschillende Russische steden honderdduizenden mensen op de been te krijgen om tegen hem te demonstreren.

"Of het echt zo massaal wordt, is de vraag", zegt correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou: "Wie de straat opgaat, loopt een reëel risico om gearresteerd te worden. Dat zal sommige mensen tegenhouden." Feit is wel dat honderdduizenden Russen via sociale media hun steun hebben betuigd voor de actie.

Hongerstaking

Aanleiding voor het protest is de gezondheidstoestand van Navalny, die na drie weken hongerstaking in een Russisch strafkamp afgelopen weekend in kritieke toestand werd overgebracht naar de ziekenboeg in een ander kamp. Artsen daar noemen zijn toestand "bevredigend", maar zijn eigen medische team is het daar niet mee eens. "Navalny kan elk moment doodgaan", concludeerde zijn arts afgelopen weekend op basis van een bloedonderzoek.

In augustus vorig jaar was de toestand van Navalny ook al kritiek, nadat hij vergiftigd werd door de Russische geheime dienst. Bekijk in de tijdlijn hieronder wat er sindsdien gebeurde: