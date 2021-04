VS worstelt met de positie van agenten: 'We moeten toezicht houden op de politie'

In de schaduw van de rechtszaak rond de dood van George Floyd wordt in de Verenigde Staten een belangrijk debat gevoerd over de vraag over hoe de politie anders georganiseerd moet worden. Wat er daarover in Minneapolis wordt besloten, kan een voorbeeld zijn voor grote steden in de rest van Amerika. Maar het is een ingewikkelde discussie.

"In plaats van dat ze hun rug rechtten en zich schrap zetten zijn ze vertrokken en doen ze hier hun werk niet meer." Door zijn zwarte masker en zijn donkere zonnebril is zijn gezicht niet te zien, maar de emotie klinkt door in de stem van Nasiy Nasi Mitsvah, de voorzitter van The New Black Panther Nation in Minnesota.