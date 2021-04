Nederland enige EU-land met toename verkeersdoden sinds 2010

Nederland is het enige land van de Europese Unie waar het aantal verkeersdoden in de periode 2010-2020 is gestegen. Het gaat om een toename van 1 procent. In de hele Europese Unie is het aantal verkeersdoden in die periode juist met 36 procent gedaald, meldt de Europese Commissie.

Ondanks de stijging is het aantal verkeersdoden in Nederland nog steeds relatief laag: 31 doden per 1 miljoen inwoners, tegenover 42 in de hele EU. In Zweden vallen de minste doden per 1 miljoen inwoners (18), in Roemenië de meeste (85).

Door corona fors minder verkeersdoden

Er kwamen in 2020 18.800 mensen om het leven op de Europese wegen. Dat zijn er bijna vierduizend minder dan het jaar ervoor, een daling van ongeveer 17 procent.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er vorig jaar 610 verkeersdoden in Nederland, iets minder dan in 2019.

De Europese Commissie denkt dat corona daar alles mee te maken heeft, al is de rol van de pandemie in die afname moeilijk te meten. In 2020 waren er door de lockdowns veel minder mensen in het verkeer.

Volgens EU-commissaris voor Transport Valean blijven de Europese wegen daarmee de veiligste in de wereld. "Maar toch is er actie nodig, want we lopen achter op onze doelstelling". Die doelstelling was om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 met de helft terug te dringen. Alleen Griekenland voldeed daaraan.