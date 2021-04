Twintig jaar cel voor man uit Rheden die zwangere minnares doodschoot

De 46-jarige Gerrit H. uit Rheden die vorig jaar zomer zijn zwangere minnares doodschoot, is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding van 77.000 euro betalen.

H. had een affaire met het 35-jarige slachtoffer. Toen ze zwanger raakte, wilde hij dat ze abortus zou plegen. Zelf wilde ze het kind houden. Volgens persbureau ANP maakte de vrouw haar zwangerschap bekend via sociale media, waarna het nieuws de kinderen en echtgenote van H. bereikte.

Vier schoten

Gewapend met een pistool ging de man vervolgens naar het appartement van zijn minnares in Arnhem. Hij beukte de voordeur in en vuurde vier schoten op haar af. De rechtbank sprak van een kille, meedogenloze en uiterst gewelddadige afrekening: "Nadat de vrouw na twee schoten volledig weerloos was, besloot de man na enige tijd nog twee kogels op haar af te vuren." Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen en liet twee kinderen na.

Doelgericht en vastberaden

Volgens de man handelde hij in een opwelling en was hij niet van plan om de vrouw te doden. De rechter ging hier niet in mee, maar oordeelde dat de Rhedenaar doelgericht en vastberaden handelde. H. werd veroordeeld voor moord. "De man probeerde zijn probleem dat hij zelf had veroorzaakt op een gruwelijke manier op te lossen", aldus de rechtbank. "Hij zorgde ervoor dat de twee dochters van het slachtoffer - die hij ook nog eens kende en die ook op hem gesteld waren - hun moeder kwijt zijn."