Grote politieactie tegen Chinese drugsbende in Spanje

Bij een grote politieactie in Spanje zijn 65 leden van een Chinese drugsbende opgepakt, die Bang de Fujian wordt genoemd. Vanuit Catalonië werd de teelt- en handel in drugs aangestuurd, zegt de Spaanse politie. Ook wordt de organisatie verdacht van het witwassen van geld, identiteitsdiefstal, fraude met elektriciteit en fraude met documenten.

De operatie is met hulp van Europol uitgevoerd. In vijf steden door heel Spanje zijn huiszoekingen gedaan Daarbij werden drie grote wietplantages gevonden. Ook waren er invallen in Portugal en Nederland.

Volgens de politie coördineerde de bende een pakketdienst waarmee de drugs door heel Europa werden verspreid. Zeker zevenhonderd pakketten met drugs werden verstuurd naar Frankrijk, Portugal, Nederland, Duitsland, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.