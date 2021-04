'Haventerrein Rotterdam toegankelijk voor mensen met verleden in drugssmokkel'

Een kleine 200 mensen die op het terrein van de Rotterdamse haven werken en mogelijk betrokken waren bij drugssmokkel, hebben nog steeds onbeperkt toegang. Dat concluderen de politie, douane en containerterminal ECT na een langdurige, gezamenlijke controle, meldt De Telegraaf.

De krant schrijft dat de politie en de douane eind vorig jaar 2,5 maand lang 24 uur per dag op het ECT-terrein waren. "Het gebied werd hermetisch afgesloten en iedereen die op het terrein kwam werd gecontroleerd." De Telegraaf spreekt van een proef die informatie opleverde waarbij de opsporingsdiensten meerdere keren vraagtekens zetten bij gecontroleerde personen die legaal op het terrein waren.

Veroordeling

Uit die controle zou blijken dat 72 vrachtwagenchauffeurs, vijftien bunkeraars of serveyors, acht onderhoudsleden, 46 sjorders of stackeraars, achttien terminalmedewerkers, negen beveiligers of brandwachten en twaalf mensen met andere beroepen al een keer bij de politie in beeld zijn geweest voor incidenten met drugssmokkel.

Al deze mensen zijn in ieder geval eerder aangehouden voor activiteiten die in verband gebracht worden met drugssmokkel, zegt de politie tegen de NOS. "Zo'n aanhouding leidt helaas niet altijd tot een veroordeling voor drugssmokkel. Het gaat dus niet altijd om een veroordeling, maar kan ook om alleen een aanhouding gaan."

Afgesloten terrein

Jan Janse, districtschef van de Zeehavenpolitie in Rotterdam, snapt niet hoe dit kan. "Het toont aan dat wij als overheid onvoldoende aandacht hebben voor de veiligheid op het haventerrein", zegt hij in de krant.

Volgens hem moet de wet- en regelgeving worden aangepast. "Bijvoorbeeld in het geval van de vrachtwagenchauffeurs. In een aantal gevallen waren achter de chauffeur allerlei schimmige bedrijfjes te vinden. Maar ze hebben allemaal wel een transportvergunning en komen het terrein op."

Hij stelt onder meer voor om van het haventerrein een afgesloten terrein te maken, net zoals Schiphol. Dat zou het makkelijker kunnen maken om mensen die niets in de havens te zoeken hebben ook niet het terrein op te laten.

Janse ziet de afgelopen drie jaar meer drugssmokkel. "Voorheen zagen we een paar honderd kilo, nu zitten we al op duizenden kilo's. Er wordt ook steeds meer onderschept, maar we weten niet exact hoeveel partijen er worden opgestuurd."