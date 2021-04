Minneapolis wacht op jury in zaak-Floyd: 'We zien een moord, zo eenvoudig is het'

Buiten, op de stoep van de rechtbank, staat ook een jury: het publiek, de bevolking van Minneapolis, en eigenlijk die van heel Amerika. Die is al sinds 25 mei vorig jaar bezig met de vraag of er gerechtigheid komt.

"Alles is gefilmd, iedereen kan zien wat er is gebeurd," zegt Michael Jones, die voor de rechtbank op zijn telefoon de slotpleidooien meekijkt. Hij heeft een grote speaker aan zijn rolstoel hangen, zodat iedereen kan meeluisteren. "Die video maakt dat er in deze zaak een unieke kans is op gerechtigheid." Het was alsof de president was neergeschoten, zegt Jones; alles is tot in het kleinste detail vastgelegd.

"De vraag in deze zaak is of het mogelijk is te negeren wat je met je eigen ogen ziet. We zien een moord, zo eenvoudig is het", vindt Jones. Hij verwacht gerechtigheid, omdat het volgens hem haast niet mogelijk is tot een andere conclusie te komen. "Het zou totaal bizar zijn als hier geen veroordeling uitkomt."

'Nog een moord'

Jones komt in een debat terecht met een jongere jongen, Robert Mitchell, die ook is komen kijken. "Jij bent veel ouder dan ik, jij wacht al veel langer op gerechtigheid zonder dat het er komt", zegt Mitchell. "Je zou beter moeten weten."

Mitchell vindt dat binnen in de rechtbank niet wordt bepaald of er gerechtigheid is. "Ze hebben eerder ook weleens een moordenaar veroordeeld", zegt hij, "maar dat heeft het moorden niet gestopt." Hij doelt op de dood van Daunte Wright, vorige week. Ook in Minneapolis, ook door een politiekogel.

"Nog voor de ene moordenaar is veroordeeld, heeft de volgende alweer toegeslagen", zegt Mitchell. "Dat is hoe dan ook geen gerechtigheid."