Wekdienst 20/4: Oordeel over Janssen-vaccin • Nieuw gras Museumplein

Wat heb je gemist?

In de VS is een jury in beraad over de vraag of ex-agent Derek Chauvin schuldig is aan de dood van George Floyd. De man van 45 drukte vorig jaar bijna tien minuten zijn knie in Floyds nek, die op de grond lag.

Hoe lang de jury met twaalf mensen nodig heeft om tot een oordeel te komen, is lastig te voorspellen: dat kan uren zijn, maar ook dagen. Floyds dood leidde in de hele wereld tot demonstraties tegen racisme en politiegeweld.

Ander nieuws uit de nacht

Aantal winkels daalde in coronajaar 2020, maar minder hard dan voorheen: er zijn vorig jaar bijna 900 fysieke winkels verdwenen. De meeste winkels die verdwenen waren winkels in lectuur en schrijfwaren en boekwinkels. Ook het aantal kleding- en schoenenwinkels daalde relatief hard.

CDU kiest Laschet als kandidaat-kanselier, machtsstrijd lijkt beslist: zijn tegenstrever Söder heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Of Laschet ook daadwerkelijk Angela Merkel zal opvolgen als kanselier is lang niet zeker; de CDU/CSU-combinatie heeft in de peilingen veel verloren.

Oranje straks zónder Frenkie en De Ligt? Engeland dreigt 22 spelers te verliezen: het plan van twaalf grootmachten uit het Europese clubvoetbal voor een nieuwe competitie maakt veel los. Tegenstanders van de Super League vrezen niet alleen dat nationale competities uitgehold worden, ook nationale ploegen kunnen er heel anders uit komen te zien.

En dan nog even dit:

Het Dolfinarium in Harderwijk wil een nieuwe weg inslaan, met meer oog voor educatie en dierenwelzijn. Ze laten de dieren geen kunstjes meer doen tijdens de shows, omdat dat gedrag onnatuurlijk is.

Om de dieren meer ruimte te geven verhuist een aantal dieren binnenkort naar een dierentuin in China.