Grootste verlies ooit voor Holland Casino; 81 miljoen in het rood

Eind 2019 werkten er nog bijna 4000 mensen bij het bedrijf. Vanwege de crisis is tien procent van de banen geschrapt. "We hebben inmiddels een behoorlijke schuld bij de Belastingdienst opgebouwd. We hebben naar ons huishoudboekje gekeken en gekeken wat wel en wat niet kan. Het is publiek geld waar we mee omgaan. Dat moeten we verantwoord doen en we hebben nu een organisatie die echt toekomstbestendig is."

Tandenknarsend

In tegenstelling tot buitenlandse casino's had Holland Casino geen mogelijkheid om online geld te verdienen. De Nederlandse kansspelwet staat dat nog niet toe. "Dat is best frustrerend, zeker als je ziet dat er allerlei illegale activiteiten zijn", zegt Van Lambaart. "Criminelen gebruiken ons logo om mensen online te laten spelen. Dat doet pijn en je moet tandenknarsend toekijken."

De nieuwe wet is deze maand van kracht geworden en als Holland Casino een vergunning krijgt, mag het vanaf oktober ook online actief zijn.

Dit weekend gaan voor het eerst zes casino's een dag open voor bezoekers die een negatief testresultaat kunnen laten zien. De middagen en de avonden zijn volgeboekt. Ook in de ochtend zijn de casino's open en daar is nog niet alles vol. "We kijken reikhalzend uit naar dit weekend, als we weer een dagje open mogen", zegt Van Lambaart. "We hopen natuurlijk dat we de komende weken meer vestigingen mogen openen, met restricties."