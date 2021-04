Bij extreemrechts populair sociaal platform Parler mag terugkeren in App Store

iPhone-gebruikers kunnen binnenkort het sociale netwerk Parler weer downloaden. Apple laat het omstreden Twitter-alternatief weer toe in de App Store, omdat de app is aangepast. Android-gebruikers blijven vooralsnog verstoken van Parler; Google heeft nog geen goedkeuring gegeven voor terugkeer in de Play Store.

Parler werd na de bestorming van het Capitool in januari door grote techbedrijven als Apple, Google en Amazon in de ban gedaan. Waar Twitter en Facebook steeds strenger optreden tegen onwelgevallige en extremistische berichten, probeerde Parler zich te onderscheiden door juist alles toe te staan.

In het kader van absolute vrijheid van meningsuiting moet alles gezegd en gedeeld kunnen worden, was de filosofie. Veel conservatieve, rechtse Amerikanen, maar ook extreemrechtse groeperingen voelden zich daarom aangetrokken tot Parler. Gebruikers deelden veelvuldig complottheorieën en plaatsten bedreigingen. In aanloop naar de bestorming van het Capitool werden op Parler oproepen tot geweld van Trump-aanhangers amper gemodereerd.

Moderatie van berichten

Na de bestorming van het Capitool liep de maatschappelijke druk op grote techbedrijven om Parler te blokkeren hoog op. Het sociale medium draaide op servers van Amazon en werd daarvan verbannen. Apple en Google haalden de app uit hun appwinkels. Eind januari moest topman John Matze van Parler van het bestuur vertrekken.

Inmiddels heeft het bedrijf volgens Apple voldoende veranderingen doorgevoerd in de app om de verbanning terug te draaien. Wat de veranderingen precies inhouden, is onduidelijk, maar het heeft onder meer te maken het modereren van berichten die geplaatst worden op Parler, staat in een brief van Apple aan twee Republikeinse politici.

Zodra de aangepaste app klaar is, kunnen gebruikers die meteen downloaden, zegt Apple. Wanneer dat het geval is, is nog niet bekend.