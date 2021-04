OM eist vijf jaar cel en tbs tegen man die vrouw en kinderen 13 jaar mishandelde

Tegen een 44-jarige man uit Utrecht is vijf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man ervan dat hij zijn vrouw dertien jaar lang stelselmatig heeft mishandeld en vernederd.

De vrouw zou regelmatig zijn geschopt en geslagen, vaak met een stok of een deegroller. Ook zou de vrouw zijn gedwongen urine van de kinderen te drinken en ontlasting van een van hen op te eten.

De vier kinderen van het gezin moesten volgens het OM toekijken hoe hun moeder werd vernederd en mishandeld. Ook zouden ze door de man zijn gedwongen om hun moeder te schoppen en slaan en werden zij zelf mishandeld.

Volgens het OM heeft de verdachte in mei 2019 geprobeerd zijn vrouw te doden door haar met een mes in het bovenbeen te steken, vlak bij de slagader in haar lies. Ook goot hij meerdere keren heet water over haar heen.

Zwavelzuur

De vrouw durfde haar man ondanks de mishandelingen niet te verlaten. Pas toen hij vorig jaar zwavelzuur kocht en dat in haar gezicht dreigde te gooien verliet ze hem en deed ze aangifte, meldt RTV Utrecht. Artsen hebben volgens het OM bij de vrouw op haar hele lichaam sporen van mishandeling vastgesteld.

De verdachte weigerde mee te werken aan elke vorm van persoonlijkheidsonderzoek en was niet aanwezig bij de zitting. Hij spreekt bij monde van zijn advocaat alle beschuldigingen tegen.

Volgens het OM zien deskundigen in de verklaring van de vrouw en kinderen voldoende aanwijzingen voor onder meer sadistische, narcistische en antisociale stoornissen.