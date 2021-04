18 jaar cel en tbs geëist voor doodschieten Bas van Wijk (24) op strandje Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft 18 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 21-jarige Samir El Y. voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp.

Van Wijk werd op 8 augustus vorig jaar neergeschoten op een strand bij recreatiegebied de Oeverlanden in Amsterdam. Hij sprak de verdachte aan toen die een horloge probeerde te stelen van een vriend van Van Wijk. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor moord. El Y. zou geen vooropgezet plan hebben gehad om Van Wijk te vermoorden. Maar het OM ziet wel voldoende bewijs voor gekwalificeerde doodslag, omdat El Y. uit was op het horloge en dat ook meenam nadat hij twee keer op Van Wijk had geschoten. Volgens de officier van justitie slaagde hij in zijn opzet om het horloge te stelen door te schieten.

'Uit de hand gelopen ruzie'

El Y. verklaarde voor de rechtbank dat er onenigheid was tussen zijn groep en die van Van Wijk en dat dat uit de hand liep. "Mijn neef ging ernaartoe. Ik ben erachteraan gelopen." El Y. droeg een wapen bij zich. "Dat had ik bij me omdat ik wat problemen had met mensen buiten."

El Y. bekende na zijn aanhouding twee keer te hebben geschoten op Van Wijk, in zijn been en in zijn borst. Het OM verdenkt hem ook van wapenhandel. Op zijn telefoon zijn foto's gevonden van een aantal vuurwapens. In zijn auto troffen rechercheurs een nep-Rolex aan.

Deskundigen constateren een langlopend patroon van gedragsproblemen en een persoonlijkheidsstoornis bij El Y., schrijft NH Nieuws. Zij schatten de kans op gewelddadig gedrag in de toekomst in als hoog.