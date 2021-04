Podcast De Dag: waarom het geweld tegen vrouwen in Turkije toeneemt

In Turkije wordt een rechtszaak gevoerd die in het land zelf, maar ook daarbuiten veel losmaakt. Het proces draait om een vrouw die haar man heeft doodgeschoten. Uit zelfverdediging, zegt ze zelf, want hij mishandelde haar al jaren en had na een vreselijke nacht van geweld gezegd dat hij terug zou komen om haar en hun kinderen te vermoorden. Ze staat terecht voor moord en kan 24 jaar cel krijgen. Volgens de aanklager had ze eerder om hulp kunnen vragen.

Turkije-correspondent Mitra Nazar vertelt in podcast De Dag hoe deze rechtszaak een probleem blootlegt dat in Turkije politiek gevoelig ligt en waar de laatste tijd veel aandacht voor is: het toenemende geweld tegen vrouwen, het stijgende aantal moorden op vrouwen én het gebrek aan bescherming door politie, justitie en politiek. Het leidt tot een verhit debat, zeker nu Turkije uit de Istanbul-conventie is gestapt, een mensenrechtenverdrag dat geweld tegen vrouwen moet tegengaan. Een van de oorzaken dat het geweld toeneemt is cru, vertelt Nazar. Het heeft er voor een deel mee te maken dat vrouwen vaker voor zichzelf opkomen.

