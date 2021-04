Buitenschoolse opvang weer volledig open: 'We maken er een feestje van'

De buitenschoolse opvang (bso) is vanaf vandaag weer open voor alle kinderen. Daar zijn niet alleen ouders en kinderen blij mee, ook de begeleiders zijn enthousiast.

"We hebben er onwijs veel zin in", zegt begeleider Kevin van Kindcentrum Hoftuyn in Leiderdorp tegen Omroep West. "We maken er een feestje van. We willen zorgen dat de kinderen een warm gevoel krijgen en dat dit weer hun tweede thuis wordt." Vanmiddag vieren ze de heropening met pannenkoeken.

Ook Marianne Westenbroek van bso De Petteflet in Sneek is enthousiast. "Het is een prachtige dag, we zijn blij dat we weer open zijn en dat we de kinderen allemaal weer kunnen zien. We zijn de afgelopen maanden wel opengebleven voor de noodopvang, maar nu zijn we weer compleet", zegt ze tegen Omrop Fryslân.

Sinds december was het rustig op de meeste bso's. Ze waren wel open, maar alleen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor noodopvang. In februari gingen bassischolen en dagopvang voor kinderen tot 4 jaar weer open, maar bso's vielen daarbuiten.

Scholen scheiden

Het demissionaire kabinet heeft wel een aantal voorwaarden gesteld aan de heropening. Zo mogen alleen de kinderen en medewerkers het gebouw in, verder niemand. Ook het schoolplein is verboden terrein voor ouders. "Ouders mogen niet naar binnen. Daar zijn we heel streng in. Het is soms net een pakketdienst, wanneer er een baby'tje in een maxicosi wordt afgeleverd bij de deur", zegt Westenbroek van de opvang in Sneek.

Er is ook een nieuwe maatregel waar bso's zich aan moeten houden. "In het gebouw moeten we de kinderen van de verschillende scholen scheiden, maar buiten mogen ze wel met elkaar spelen. Dus we gaan veel buitenactiviteiten doen", zegt begeleider Kevin van de opvang in Leiderdorp.

Ook bij kinderopvang Avonturijn in de Achterhoek ligt de focus daarom op buiten. "We laten zo veel mogelijk activiteiten buiten plaatsvinden. Dus buiten eten en drinken, buiten ontvangen en buiten activiteiten. Dus we hebben extra picknicktafels en overkappingen besteld", zegt directeur Herbert Prins tegen Omroep Gelderland. "Het is hopen dat het weer een beetje meewerkt."