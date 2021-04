Ook gewelddadige motorbende Caloh Wagoh verboden

Motorclub Caloh Wagoh is vanochtend verboden door de rechter. Daarmee is het de vijfde club die in Nederland niet meer mag bestaan, al hoeven leden hun hesjes niet direct uit te trekken.

Volgens de rechtbank Midden-Nederland is Caloh Wagoh in strijd met de openbare orde omdat de club zich bezighoudt met zeer ernstig geweld, waaronder levensdelicten. Het Openbaar Ministerie had om opheffing van de motorclub gevraagd. Ook alle lokale afdelingen zijn verboden.

Leden van de motorclub staan momenteel terecht in een proces dat draait om vijf liquidaties en plannen, opdrachten en voorbereidingen voor nog eens acht moorden. Een van de opdrachtgevers zou Ridouan Taghi zijn.

Bewijs in die zaak komt onder andere van berichtenverkeer van de 'patrono' (leider) van Caloh Wagoh. Hij bleek harde schijven vol berichten te hebben bewaard, om die later te kunnen gebruiken in een documentaire over zware criminaliteit. Andere leden van Caloh Wagoh werden veroordeeld voor het beschieten van het gebouw van tijdschrift Panorama.

Afscheidsbrief

Volgens de rechtbank heerst binnen de club een geweldscultuur en zijn er tal van incidenten waarbij mensen zwaar werden mishandeld. Dat gebeurde in de horeca, maar ook onderling. Vorig jaar pleegde een man zelfmoord, die in zijn afscheidsbrief schreef dat hij werd afgeperst door Caloh Wagoh.

Verder geldt een zwijgplicht en moeten leden die uit de club willen stappen geld betalen. Uit regelementen blijkt volgens de rechter dat er een nationale leiding was die opdrachten uitdeelde. Daarom moet de hele club worden ontbonden, inclusief lokale chapters.

Toch gaat het verbod niet per direct in. De rechtbank geeft Caloh Wagoh eerst nog de kans om in hoger beroep te gaan. Pas als het verbod onherroepelijk is, zal de motorclub definitief worden verboden. Enkele leden die vanochtend bij de uitspraak aanwezig waren, mochten daarom na afloop hun hesjes aan houden.

Crips

Eerder werden al de Hells Angels, Satudarah en No Surrender verboden in Nederland, al zijn nog niet alle vonnissen definitief. Motorclub Bandidos werd grotendeels aan banden gelegd. Caloh Wagoh is de laatste in het rijtje clubs waar het Openbaar Ministerie een civiele procedure tegen startte.

Caloh Wagoh ontstond vijf jaar geleden uit een fusie van motorclub Trailer Trash met de Haagse straatbende de Crips. Op haar hoogtepunt telde de club naar schatting zo'n 150 leden, verdeeld over verschillende afdelingen in het land.

Nu veel grotere clubs zijn opgedoekt, ontstaan veel nieuwe, kleinere groepjes die zich soms als motorclub en soms als brotherhood profileren. Dat maakt de wereld van de outlaw gangs minder overzichtelijk, zei de politie vandaag.