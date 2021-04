'Huawei beheert nog wel degelijk kern van 4G-netwerk KPN'

Het beheer van de kern van het 4G-netwerk van KPN is nog altijd in handen van Huawei. Verschillende bronnen weerspreken wat de provider hier zelf over zegt, schrijft de Volkskrant.

Aanleiding is berichtgeving van zaterdag, toen de krant meldde dat volgens een geheim intern rapport uit 2010 medewerkers van Huawei de mogelijkheid hadden om mee te luisteren met gesprekken van mobiele KPN-klanten; tot leden van het kabinet aan toe. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, is door het ontbreken van registratie niet vast te stellen.

De provider zei daarop dat het beheer van het kern van het netwerk door het bedrijf zelf wordt gedaan: "KPN doet - tot op de dag van vandaag - dit onderhoud zelf, met ondersteuning van deskundigen van meerdere partijen." Ook stelde KPN dat "geen enkele leverancier" in staat is "om KPN-klanten af te luisteren of aftapinformatie in te zien". Huawei zei dat het niet kon meeluisteren met "gesprekken van de minister-president of wie dan ook".

In een reactie laat KPN vandaag weten het te houden bij de verklaring van dit weekend. Wel zegt een woordvoerder dat Huawei een van de partijen is die de provider ondersteunen bij het onderhouden van het kernnetwerk. Huawei was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Beheerdersrechten van netwerk

De krant zegt na de berichtgeving diverse KPN-bronnen te hebben gesproken. "Het beheer van het mobiele 4G-netwerk is uitbesteed aan Huawei", citeert de krant een van hen. Een ander zegt daarnaast dat medewerkers van de Chinese techgigant "beheerdersrechten op het netwerk van KPN" hebben.

Ook zou de apparatuur van Huawei zo werken, dat het beheer altijd deels bij het techbedrijf zelf ligt, aldus een andere bron. Al met al draait volgens de krant het mobiele netwerk van KPN "nu vrijwel geheel" op de apparatuur van het bedrijf uit China.

Volgens de Volkskrant willen verschillende fracties in de Tweede Kamer morgen, in het vragenuurtje, uitleg van demissionair staatssecretaris Keijzer over de zaak. Zij heeft telecom in haar portefeuille.

5G-netwerk

Voor de kern van het 5G-netwerk heeft KPN afspraken gemaakt met het Zweedse Ericsson. Huawei levert daarentegen wel de antennes voor het nieuwe mobiele netwerk. De Nederlandse overheid besloot eind 2019 dat voor de aanleg van de gevoelige delen van het nieuwe mobiele netwerk geen zaken mogen worden gedaan met Huawei.