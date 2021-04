11 doden en bijna 100 gewonden door treinongeluk in Egypte

Ten noorden van de Egyptische hoofdstad Caïro is een trein ontspoord. Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen en minstens 98 mensen zijn gewond geraakt, melden de autoriteiten.

De trein reed 's middags van Caïro naar de stad Banha. Net buiten de hoofdstad ontspoorden zeker vier wagons. Op foto's is te zien dat sommige treinwagons zijn omgeslagen.

De gewonden hebben voornamelijk botbreuken, kneuzingen en sneeën opgelopen. Een van hen zegt tegen persbureau AP dat de reizigers verrast werden toen de trein opeens sneller ging rijden. Op het volgende moment buitelden de reizigers over elkaar heen, zegt hij.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De bestuurder van de trein, zijn assistent en nog een aantal andere functionarissen zijn opgepakt in verband met het onderzoek.

Nalatigheid bij vorige treinramp

Het is het tweede grote treinongeluk in Egypte in krap een maand tijd. Op 25 maart botsten twee treinen frontaal op elkaar in de centraal gelegen provincie Sohag. Het dodental van die treinramp staat op 18 en ruim 200 mensen raakten gewond. Aanklagers oordeelden dat er sprake was van ernstige nalatigheid door het verantwoordelijke spoorwegpersoneel.

Treinongelukken gebeuren geregeld in Egypte. Het spoorwegstelsel is slecht onderhouden. De regering zegt een renovatiecampagne te zijn begonnen om dit probleem aan te pakken.