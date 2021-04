Grote brand op Tafelberg legt deel unieke collectie universiteit in as

De brandweer heeft helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Ten minste één brandweerman liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht, zeggen de lokale autoriteiten. "Ik zag wel vier helikopters met grote waterzakken tegelijk boven de stad vliegen", zegt Vermeulen.

De brand ontstond vanochtend vroeg in de buurt van een gedenkplek voor de Britse koloniale politicus en premier van de Kaapkolonie Cecil Rhodes op Devils Peak. Dat is in de buurt van waar de universiteit ligt. Daarna verspreidden de vlammen zich snel over de hellingen van de bekende berg.

Uitzonderlijk hete dag

Vermeulen zegt zich te verbazen over snelheid waarmee het vuur zich verspreidde. "Het was een uitzonderlijk hete dag vandaag. Het gebeurt wel vaker dat er op hete dagen brand ontstaat." Over een oorzaak kon hij nog niets zeggen.

De rook was in de wijde omtrek te zien. Enkele wegen werden afgesloten en bergwandelaars kregen waarschuwingen van de brandweer. Naast alle studenten is ook al het personeel van de Universiteit van Kaapstad geëvacueerd.

Bewoners van de nabijgelegen wijk Rondesbosch en omgeving is nog niet gevraagd om weg te gaan. "De situatie wordt in de gaten gehouden en het personeel zal van deur tot deur gaan voor het geval dat evacuatie nodig is", aldus ambtenaren. Het Groote Schuur-hospitaal is ook voor een deel geëvacueerd omdat het in de rook lag.