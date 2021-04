Zij zijn gevaccineerd: 'Ik kan me weer vrijer bewegen'

Uta Stijnen: 'Eindelijk kon ik mijn moeder weer een kus geven'

"Afgelopen donderdag heb ik voor het eerst sinds 14 maanden mijn moeder weer een knuffel en een kus gegeven. Dat heb ik erg gemist. Elke keer dat ik haar na een bezoek geen kus kon geven, dacht ik toch: ik weet niet wat morgen brengt, straks is dit de laatste keer dat ik haar gedag zeg en dan zou dat zonder kus zijn."

Uta Stijnen is verpleegkundige en werkt op een locatie van verzorgingshuis MeanderGroep in Zuid-Limburg. Haar 80-jarige moeder woont daar ook. Ze kregen allebei eind februari hun tweede prik. Maar om nou te zeggen dat het 'oude normaal' meteen weer terug is, daarvoor is nog te vroeg. Als medewerker is het dragen van een mondkapje in het gebouw en op de kamers van bewoners verplicht. Bezoekers mogen bij gevaccineerde bewoners op de kamer hun mondkapje af doen.

"Ik betrap mezelf erop dat ik mijn mondkapje op hou terwijl het als bezoeker op de kamer eigenlijk niet meer hoeft. Het voelt vreemd om het af te doen, omdat het in de winkels ook nog verplicht is. Het echte effect van de vaccinaties gaan we denk ik pas merken als veel meer mensen gevaccineerd zijn."

Moeilijk te begrijpen voor dementerenden

Zo gewend ze nu is geraakt aan het dragen van een mondkapje, zo moeilijk was het begin vorig jaar om de maatregelen uit te leggen aan de dementerende bewoners. "Sommigen snapten niet waarom ze op hun kamer moesten blijven en keken ons verwonderd aan als we binnenkwamen met een mondkapje op."

Ook aan haar moeder merkte ze het effect van maatregelen in het verpleeghuis. De sociale activiteiten zoals de bingo en livemuziek gingen allemaal niet meer door. "Mijn moeder is een vrouw van weinig woorden, maar ze werd steeds stiller en zei de afgelopen tijd vaak; was die corona maar weg."

Door de vaccinaties van bewoners en het personeel is de angst om anderen te besmetten bij Stijnen een stuk minder geworden. Op de locaties wordt gekeken welke activiteiten nu voorzichtig weer kunnen. De anderhalvemeterregel en mondkapjes blijven verplicht voor niet-gevaccineerde bezoekers en in de wandelgangen. Voor gevaccineerde bewoners geldt dat ze sinds afgelopen week weer twee bezoekers per dag mogen ontvangen en wat mogen drinken in het restaurant van het verpleeghuis. "Toen mijn moeder dat hoorde, was ze de hele avond spraakzamer dan ze in maanden is geweest."