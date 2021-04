Motoren Amstel Gold Race uitgeschakeld door spijkers

Enkele motoren die vandaag zijn ingezet bij de Amstel Gold Race, zijn tijdens de dameskoers over spijkers gereden. 1Limburg meldt dat drie voertuigen lekke banden kregen en vandaag niet meer kunnen rijden.

De motoren leidden de koers in goede banen en begeleidden ook het overige verkeer op de route. Het is niet bekend wie de spijkers gestrooid heeft. De politie zegt tegen de regionale omroep dat de spijkers er mogelijk moedwillig zijn neergelegd.

Vorig jaar ging de enige wielerklassieker op Nederlandse bodem niet door vanwege de coronamaatregelen. Dit jaar rijden de wielrenners een speciale corona-editie, waarbij de route is aangepast. Publiek is niet welkom langs het parcours en bij de finish. De vrouwenkoers werd vanochtend gewonnen door Mariannne Vos. Nu zijn de mannen in actie.

Komt vaker voor

Het komt vaker voor dat de routes van wielerkoersen en races worden bestrooid met punaises, spijkers of andere scherpe voorwerpen. Zo werd in 2017 het parcours van Limburgs Mooiste bestrooid met punaises. Iets dat daar toen ook niet voor het eerst gebeurde. "Dit is een bekende plek," zei koersdirecteur Jesse Linssen toen.