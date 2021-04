538-Oranjedag-petitie in dag tijd massaal getekend, teller blijft oplopen

Een petitie van een arts van het Amphia Ziekenhuis in Breda tegen het 538-Koningsdagfeest is binnen een dag al meer dan 115.000 keer ondertekend. Vanmorgen kwamen er in korte tijd enkele tienduizenden digitale handtekeningen bij, en de teller loopt nog altijd snel op.

De initiatiefnemers van de petitie, behalve de arts ook andere "verontruste zorgverleners", noemen het 'testfeest' op 24 april in Breda "een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop".

De petitie volgt op een brief die het Amphia Ziekenhuis eerder al aan burgemeester Depla van Breda had gestuurd, zegt een woordvoerder. "We zetten vraagtekens bij de organisatie van zo'n groot evenement op het moment dat er een piek zichtbaar is in de coronabesmettingen en wij de reguliere zorg hebben moeten afschalen."

Volgens de woordvoerder kunnen massale bijeenkomsten als de 538-Oranjedag, waar 10.000 bezoekers welkom zijn, tot extra aanloop leiden op de Spoedeisende Hulp (SEH). "Het is een feest, dus er wordt gedronken, misschien andere middelen gebruikt. Onze zorgprofessionals lopen al lang op hun tenen. Het lijkt ons geen goed signaal om nu georganiseerd voor extra toeloop te zorgen."

Fieldlab

Radio 538, een van de organisatoren van het Koningsdagfeest, maakte deze week bekend dat er meer dan een miljoen tickets waren aangevraagd voor de 10.000 beschikbare plekken. De laatste kaarten werden voor het goede doel geveild. Op toegangskaartjes werd tot meer dan 15.000 euro geboden.

De 538 Oranjedag is een van de zogeheten Fieldlab-evenementen die de overheid samen met wetenschappers en de evenementensector organiseert. Bij de proefevenementen wordt onderzocht hoe mensen in coronatijd veilig naar bijeenkomsten kunnen. Het 538-Koningsdagfeest is het grootste Fieldlab-evenement tot nu toe. Deelnemers en andere betrokkenen moeten van tevoren een sneltest doen. Ook vijf dagen na het evenement worden ze getest, staat in de voorwaarden van de Fieldlabs.