Pdf-ontwikkelaar Geschke, vader van een printrevolutie, overleden

Een van de oprichters van het Amerikaanse softwarebedrijf Adobe is op 81-jarige leeftijd overleden. Met zijn PostScript en het pdf-bestandsformaat ontketende Chuck Geschke een revolutie in het thuisprinten. Zijn software maakte het veel makkelijker plaatjes en opmaak te gebruiken.

Geschke richtte Adobe in 1982 op met zijn collega John Warnock. Ze hadden elkaar ontmoet op hun werk bij kopieerreus Xerox. Toen dat bedrijf geen interesse toonde in hun ideeën om digitale documenten er op elke printer gelijk uit te laten zien, begonnen ze hun eigen bedrijf, vernoemd naar de kreek die achter Warnocks huis liep.

Het werk van Adobe trok al snel de aandacht in Silicon Valley. Onder meer Steve Jobs stak miljoenen in het bedrijf. Hij had met zijn Mac-computer de eerste pc's met een grafische interface op de markt gebracht, en met Adobe konden gebruikers hun werk precies uitprinten zoals het er op de monitor uitzag.

Het maakte het veel makkelijker thuis rapporten, flyers en ander papierwerk te ontwerpen dat er ook aantrekkelijk uit zag, in plaats van de veredelde typemachine-opmaak die tot dan toe gebruikelijk was.

Ontvoering

Adobe drukte later ook een belangrijk stempel op andere digitale technologieën: het pdf-bestand maakte het mogelijk om documenten op internet te delen die er precies hetzelfde uitzagen als het origineel. Hun Photoshop werd de standaard voor fotobewerking onder fotografen: het programma is zo populair dat 'fotoshoppen' het werkwoord werd voor het aanpassen van afbeeldingen.

Het succes van Adobe had in 1992 voor Geschke een naar gevolg: hij werd enkele dagen ontvoerd door criminelen. Hij werd na vier dagen bevrijd toen een van de daders werd opgepakt met 650.000 dollar aan losgeld.

Geschke en Warnock gaven in 2000 de dagelijkse leiding van Adobe uit handen. Wel bleven ze actief in de raad van bestuur. President Obama gaf hun beide in 2009 de Nationale Medal of Technology, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor wetenschappers en ontwikkelaars.

"Chuck en John Warnock hebben de manier waarop mensen dingen creëren en communiceren totaal veranderd", laat Adobe weten in een overlijdensbericht. "Chucks niet-aflatende passie inspireerde dit bedrijf tot grensverleggende softwareontwikkelingen."