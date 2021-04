Wekdienst 18/4: Ajax en Vitesse in bekerfinale • Catshuisoverleg over coronabeleid

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je verwachten?

In het Catshuis overlegt een deel van het demissionaire kabinet met experts van onder meer het RIVM over het coronabeleid. Premier Rutte zei vrijdag al dat de maatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden.

Ajax en Vitesse strijden in een lege Kuip om de KNVB-beker. De finale begint om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO Radio 1 in Langs de Lijn.

In Limburg vindt de enige wielerklassieker op Nederlandse bodem plaats: de Amstel Gold Race. De provincie doet er alles aan om publiek bij het evenement weg te houden. De livestream op NOS.nl en in de NOS-app begint om 08.30 uur met de vrouwenkoers. Om 11.05 uur schakelt NOS Studio Sport bij.

Max Verstappen zal vanmiddag bij de Grand Prix van Emilia-Romagna starten vanaf de derde plaats. De Grand Prix begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de app en flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting zie je 's avonds in de uitzending van Studio Sport om 19.00 uur.

Wat heb je gemist?

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny kan binnen enkele dagen overlijden als hij geen medische hulp krijgt, zegt een arts die medische gegevens van hem heeft gekregen. Volgens de Russische arts bevat Navalny's bloed te veel kalium, wat een hartstilstand kan veroorzaken. Ook de nierfunctie van de 44-jarige oppositieleider lijkt slecht te zijn.

Navalny zit sinds januari gevangen in een strafkamp, nadat hij in Rusland was teruggekomen uit Duitsland, waar hij was behandeld voor vergiftiging. Hij is sinds achttien dagen in hongerstaking, omdat hij behandeling wilde door een onafhankelijk arts voor zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen.

Ander nieuws uit de nacht:

'VK stuurt in mei oorlogsschepen naar Zwarte Zee': Volgens The Sunday Times willen de Britten vanuit de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee gaan, te midden van de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Londen wil solidariteit tonen met Oekraïne en de NAVO-bondgenoten, schrijft de krant.

Russische geheime dienst zegt aanslag op Loekasjenko te hebben verijdeld: Samen met beambten uit Wit-Rusland, waarvan Loekasjenko president is, zijn in Moskou twee mannen aangehouden. Het hoofd van de Wit-Russische geheime dienst zegt dat er een gewapende opstand werd voorbereid om Loekasjenko's bewind in Minsk omver te werpen.

Vrouw meerdere keren overreden door automobilist in Amsterdam-Noord: Volgens regionale omroep NH Nieuws gebeurde dat na een uit de hand gelopen ruzie tussen een taxichauffeur en de vrouw. De jonge vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

En dan nog even dit:

Een vliegtuig dat meedeed aan een vliegshow bij Cocoa Beach in de Amerikaanse staat Florida moest gisteren een noodlanding maken in de branding. Op beelden is te zien dat in de buurt van het vliegtuig, dat stamt uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, mensen aan het zwemmen zijn. Er is niemand gewond geraakt.