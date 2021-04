Zuid-Limburg hermetisch afgesloten om publiek weg te houden bij Amstel Gold Race

Het publiek weghouden van de renners is een lastige opgave, beseft de organisatie. "Natuurlijk zouden we het liefste kriskras door Zuid-Limburg gaan en ruim 200.000 toeschouwers langs de kant zien. Maar dat kan nu gewoon niet. We zijn al heel blij dat we de race dit jaar kunnen organiseren", zegt organisator Roy Packbier.

De organisatie roept wielerliefhebbers al sinds begin maart op om thuis te blijven en de wedstrijd op televisie te volgen. Om te voorkomen dat nieuwsgierig publiek toch komt kijken zijn er drie 'beveiligingsschillen' aangelegd waarin zo'n 500 verkeersregelaars en beveiligers rondlopen. "Het is dus echt niet mogelijk om bij het parcours te komen", zegt Packbier. "Ga de moeite niet doen, het is maar voor een jaartje."

Op de plekken langs de route waar normaal veel volk staat, zijn extra maatregelen genomen. "Aan de voet van de Cauberg bijvoorbeeld, op het Grendelplein in Valkenburg, staan speciale hoge, geblindeerde hekken. Normaal komen daar duizenden mensen samen. Nu is alles erop gericht om drukte te vermijden." De gemeente Valkenburg laat weten dat boa's en de politie aanwezig zijn om waar nodig te handhaven.

Vanuit de tuin

De route van de koers gaat dwars door een aantal dorpen. Maar ook bewoners zijn niet welkom om de renners aan te moedigen. Ze hebben en brief gekregen waarin ze gevraagd is thuis te blijven. "Ze hebben wel speciale polsbandjes gekregen omdat ze hun woning moeten kunnen verlaten, bijvoorbeeld om naar de supermarkt te gaan", zegt Packbier. "Maar we hebben nadrukkelijk gevraagd niet aan het parcours te gaan staan."

Toch kan de organisatie niet alles voorkomen. Wie met de voortuin of voordeur aan het parcours grenst, heeft geluk. "Dan kun je natuurlijk gerust kijken."

Zo zien de voorbereidingen er voor de race uit: