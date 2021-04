Verdachte schietpartij Indianapolis kocht wapens legaal

De 19-jarige verdachte van het bloedbad in een vestiging van FedEx in Indianapolis had de wapens waarmee hij acht mensen doodschoot legaal gekocht. Dat heeft de chef van de plaatselijke politie bekendgemaakt op een persconferentie.

In maart vorig jaar nam de politie nog een wapen in beslag van de dader, Brandon Hole. Dat gebeurde nadat zijn moeder had gebeld om haar zorgen te uiten over zijn geestelijke gezondheid. Hij was volgens haar van plan de politie uit te lokken hem dood te schieten, suicide by cop.