Salvini moet voor de rechter verschijnen wegens blokkeren migrantenschip

De Italiaanse oud-minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, moet voor de rechter verschijnen vanwege zijn besluit uit 2019 om een schip met migranten tegen te houden. De rechtbank in Palermo heeft dat vandaag besloten en meldt dat de eerste zitting in september is.

De leider van de rechts-populistische partij Lega wordt onder meer beschuldigd van kidnapping. Hij heeft de migranten illegaal geblokkeerd zodat ze niet konden aanmeren op het eiland Lampedusa, stellen de aanklagers. Salvini zelf spreekt van een politiek proces. Hij gaat "met opgeheven hoofd" naar het proces, twitterde hij.

147 migranten zaten destijds ruim een week vast op zee. Ze waren opgepikt door een schip van de Spaanse actiegroep Open Arms. Een rechter in Rome oordeelde dat Salvini's besluit de boot te weren, indruist tegen het internationale recht. Na een bezoek aan boord oordeelde de officier van Justitie op Sicilië dat het schip in beslag moest worden genomen.

15 jaar cel

Salvini beschuldigde Open Arms ervan samen te werken met mensenhandelaren. Aanklagers stellen dat Salvini handelde op eigen houtje, onafhankelijk van het parlement. Hij riskeert een celstraf van maximaal 15 jaar. Ook kan hij zijn baan als politicus verliezen.

Momenteel zit de 48-jarige Salvini in de Italiaanse Senaat. Daar werd overigens vorige zomer de weg vrijgemaakt voor Salvini's vervolging door de speciale bescherming die hij als politicus genoot tegen juridische stappen op te heffen.