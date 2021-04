Iran wijst verdachte aan van aanval atoomcomplex

De Iraanse regering heeft een verdachte aangewezen voor de aanval op het atoomcomplex in Natanz vorige week zondag. Het gaat om een zekere Reza Karimi, meldt de staatstelevisie. De man zou al uit Iran zijn gevlucht voor de explosie en stroomuitval plaatsvonden.

Volgens de staatstelevisie worden de "noodzakelijke stappen" gezet om Karimi te arresteren en te repatriëren. De televisie liet ook een foto van de 43-jarige man zien, met als bijschrift "gezocht door Interpol", meldt persbureau Reuters. De internationale opsporingsdienst heeft de identiteit van de vermeende saboteur niet bevestigd.

De staatstelevisie meldde tevens dat een "groot aantal" van de centrifuges die door de stroomstoring stillagen, weer in werking is gesteld. Daarnaast zouden de centrifuges die waren beschadigd weer vervangen zijn.

Israël verantwoordelijk voor 'nucleaire terrorisme'

Iran stelde eerder al Israël verantwoordelijk voor het 'nucleaire terrorisme' bij het complex. De Israëlische regering heeft geen officiële reactie gegeven op het incident; media in het land beweren dat de Mossad, de Israëlische buitenlandse inlichtingendienst, achter de aanval zit.

Deze week praten Europese landen, China en Rusland met Iran in Wenen over een nieuw atoomakkoord. Iran hoopt op verlichting van internationale sancties in ruil voor beperking van het nucleaire programma. Iran ontkent dat het bezig is met de productie van kernwapens. Maar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland uitten eerder grote zorgen over het opschalen van de uraniumverrijking in het land.

Iran zei gisteren begonnen te zijn met het verrijken van uranium tot 60 procent zuiverheid. Voor kernenergie moet het uranium voor 4 of 5 procent verrijkt zijn, voor kernwapens is 90 procent nodig.