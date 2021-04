Bendegeweld in Luik: een dode, twee gewonden, 28 arrestaties en een AK-47

Bij een confrontatie tussen twee bendes in de Waalse stad Luik is gisteravond een persoon doodgeschoten, melden Belgische media. Twee anderen raakten gewond en 28 aanwezigen zijn opgepakt door de politie, die met ruim honderd man was uitgerukt. Ten minste één kalasjnikov is in beslag genomen.

Het zou gaan om een ruzie tussen jongeren van Tsjetsjeense en Koerdische komaf in de voorstad Bressoux. De politie is op zijn hoede voor mogelijke wraakacties; op sociale media circuleren oproepen tot represailles.

Opgewacht met honkbalknuppels

Het geweld in de voorstad begon rond 17.00 uur. Een automobilist van Tsjetsjeense komaf werd door een bende gemaskerde mannen met honkbalkknuppels opgewacht. "De jongeman probeerde met zijn auto weg te rijden, maar reed zich daarbij vast op enkele geparkeerde auto's. Daarop werd er op hem geschoten", zegt een woordvoerder van het parket van Luik tegen krant De Standaard.

Het slachtoffer werd geraakt en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De leeftijd en woonplaats van de man zijn nog onbekend. Volgens een lokale krant zou het gaan om een afrekening.

In video's op sociale media zijn de schoten te horen en is een vuurwapen te zien: