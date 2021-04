Crowdfunding-actie levert bijna 135.000 euro op voor kinderen Ruinerwold

Met een crowdfunding-actie is al bijna 135.000 euro opgehaald voor 'de kinderen van Ruinerwold'. De actie is opgezet om de negen kinderen van Gerrit Jan van D. een goede herstart in de samenleving te geven.

Gerrit Jan van D. zat jarenlang met zijn jongste kinderen verborgen in een boerderij in Ruinerwold. De politie ontdekte dat in oktober 2019, toen een van de kinderen de boerderij verliet en om hulp vroeg. Het verhaal over het gezin was de laatste weken op televisie te zien in de documentaire De kinderen van Ruinerwold.

Esther Suurmond was onder de indruk van de documentaire en besloot de crowdfunding op te zetten. "Door de documentaire zag ik eigenlijk voor het eerst het hele verhaal en dacht: ik moet wat doen", vertelt Suurmond tegen RTV Drenthe.

Het geld dat wordt opgehaald kan worden ingezet voor opleidingskosten, rijlessen, tandartskosten en huisvestingskosten. Het streefbedrag is 270.000 euro, zodat er 30.000 euro per kind beschikbaar is.

Stapje voor stapje

Inmiddels is er bijna 135.000 euro opgehaald. Meer dan 5000 mensen hebben gedoneerd. Bij de donaties kunnen mensen reacties toevoegen. In die reacties worden de initiatiefnemers bedankt en krijgen de kinderen succes toegewenst. "Ik wens jullie het allerbeste en hoop dat jullie stapje voor stapje alles kunnen verwerken en het leven kunnen leiden dat jullie verdienen", is een van de reacties.

De donaties lopen uiteen van 5 euro tot honderden euro's.

Rechtszaak

Inmiddels is een civiele rechtszaak tegen Van D. gestart door de vier oudste kinderen. De strafzaak tegen de man werd vorige maand stopgezet vanwege zijn slechte gezondheid. Gerrit Jan van D. werd verdacht van vrijheidsberoving van alle negen kinderen en van seksueel misbruik van de twee oudsten.

Nu de strafzaak niet kan doorgaan, hopen de vier dat de burgerrechter alsnog vaststelt dat Van D. onrechtmatig heeft gehandeld.