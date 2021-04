Ceremonie uitvaart Britse prins Philip van start met minuut stilte in het hele land

De uitvaart van de Britse prins Philip is van start gegaan met een minuut stilte in heel het Verenigd Koninkrijk. De ceremonie vindt plaats in de Sint-George-kapel van Windsor Castle. De echtgenoot van koningin Elizabeth overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd.

In totaal zijn er dertig genodigden voor de ceremonie in de kapel, vanwege de coronapandemie. Het zijn veelal familieleden die aanwezig zijn. Zij moeten allemaal binnen hun eigen gezin plaatsnemen in de kapel, op twee meter afstand van andere gezinnen.

Dat betekent dat de koningin in haar eentje zit. "Haar bubbel was nou eenmaal alleen met prins Philip", zegt oud-correspondent Suze van Kleef.

De kist is op een mede door hemzelf ontworpen Land Rover van de Inner Hall van het kasteel naar de kapel gebracht. Achter zijn kist was een processie met vooraan kroonprins Charles. Daarachter volgden onder anderen prins William en prins Harry. De koningin reed achteraan.

Klein publiek aanwezig

Er zijn maar enkele honderden bezoekers in de buurt van het kasteel. De politie had opgeroepen om vooral niet naar de ceremonie te komen vanwege corona. "Daar hebben veel mensen gehoor aan gegeven", zegt correspondent Tim de Wit. "Normaal gesproken zouden hier tienduizenden mensen bij aanwezig zijn."

De mensen die wel zijn afgereisd kunnen waarschijnlijk helemaal niets zien van de plechtigheden. "Alles vindt binnen plaats", zegt De Wit. "Het is echt een tv-evenement."